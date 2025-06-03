1.Αυτή η εκδήλωση είναι ανοιχτή μόνο σε χρήστες που έχουν ολοκληρώσει την επαλήθευση KYC. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της επαλήθευσής σας εδώ.
2.Η επιλεξιμότητα θα επαληθευτεί μετά το τέλος της εκδήλωσης. Οι χρήστες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις τοποθεσίας δεν θα είναι επιλέξιμοι για ανταμοιβές.
3.Μόνο οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται με τραπεζικές ή πιστωτικές κάρτες είναι επιλέξιμες για την εκδήλωση.
4.Η MEXC θα ελέγχει αυστηρά όλους τους χρήστες. Οποιαδήποτε χρήση τεχνικών μεθόδων, όπως script, bot, επαναλαμβανόμενες ενέργειες ή αυτοματισμοί για την εγγραφή ή τη δραστηριότητα λογαριασμών, θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό. Ο κανόνας αυτός ισχύει ακόμη και αν οι αθέμιτες μέθοδοι χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένα στάδια της εγγραφής ή της συμμετοχής. Επιπλέον, οι χρήστες που εμπλέκονται σε παραπλανητικές δραστηριότητες SEO, ιδίως με λέξεις-κλειδιά όπως "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" ή "MEXC OTC", θα αποκλείονται, επίσης, από την εκδήλωση.
5.Οι κανόνες αυτοί θα τεθούν σε ισχύ στις . Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους της εκδήλωσης και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, μεταξύ άλλων, κατά των χρηστών και των περιουσιακών τους στοιχείων, σε περιπτώσεις κακόβουλης συμπεριφοράς ή κατάχρησης της πλατφόρμας.
6.Οι ανταμοιβές θα διανέμονται εντός 7 εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε κύκλου εκδηλώσεων και θα κατανέμονται με βάση την τελική κατάταξη.
7.Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τους Όρους Χρήσης της MEXC. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε χρήστη που εμπλέκεται σε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής πολλαπλών λογαριασμών ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται με παράνομους ή δόλιους σκοπούς.
8.Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας των όρων αυτών. Λάβετε υπόψη ότι οι όροι αυτοί ενδέχεται να αναθεωρηθούν ή η εκδήλωση ενδέχεται να ακυρωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μείνετε ενημερωμένοι ελέγχοντας τακτικά τις ενημερώσεις των όρων αυτών και τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.
9.Οι παρόντες όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Χρήστη και της Πολιτικής Απορρήτου της MEXC. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων όρων και της Συμφωνίας Χρήστη ή της Πολιτικής Απορρήτου της MEXC, υπερισχύουν οι παρόντες όροι.