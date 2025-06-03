Κανόνες Εκδήλωσης

1 . Αυτή η εκδήλωση είναι ανοιχτή μόνο σε χρήστες που έχουν ολοκληρώσει την επαλήθευση KYC. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της επαλήθευσής σας εδώ

2 . Η επιλεξιμότητα θα επαληθευτεί μετά το τέλος της εκδήλωσης. Οι χρήστες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις τοποθεσίας δεν θα είναι επιλέξιμοι για ανταμοιβές.

3 . Μόνο οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται με τραπεζικές ή πιστωτικές κάρτες είναι επιλέξιμες για την εκδήλωση.

4 . Η MEXC θα ελέγχει αυστηρά όλους τους χρήστες. Οποιαδήποτε χρήση τεχνικών μεθόδων, όπως script, bot, επαναλαμβανόμενες ενέργειες ή αυτοματισμοί για την εγγραφή ή τη δραστηριότητα λογαριασμών, θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό. Ο κανόνας αυτός ισχύει ακόμη και αν οι αθέμιτες μέθοδοι χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένα στάδια της εγγραφής ή της συμμετοχής. Επιπλέον, οι χρήστες που εμπλέκονται σε παραπλανητικές δραστηριότητες SEO, ιδίως με λέξεις-κλειδιά όπως "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" ή "MEXC OTC", θα αποκλείονται, επίσης, από την εκδήλωση.

5 . Οι κανόνες αυτοί θα τεθούν σε ισχύ στις . Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους της εκδήλωσης και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, μεταξύ άλλων, κατά των χρηστών και των περιουσιακών τους στοιχείων, σε περιπτώσεις κακόβουλης συμπεριφοράς ή κατάχρησης της πλατφόρμας.

6 . Οι ανταμοιβές θα διανέμονται εντός 7 εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε κύκλου εκδηλώσεων και θα κατανέμονται με βάση την τελική κατάταξη.

7 . Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τους Όρους Χρήσης της MEXC. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε χρήστη που εμπλέκεται σε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής πολλαπλών λογαριασμών ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται με παράνομους ή δόλιους σκοπούς.

8 . Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας των όρων αυτών. Λάβετε υπόψη ότι οι όροι αυτοί ενδέχεται να αναθεωρηθούν ή η εκδήλωση ενδέχεται να ακυρωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μείνετε ενημερωμένοι ελέγχοντας τακτικά τις ενημερώσεις των όρων αυτών και τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.