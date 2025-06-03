Κανόνες Εκδήλωσης

1 . Αυτή η εκδήλωση είναι ανοιχτή μόνο σε χρήστες που έχουν ολοκληρώσει την επαλήθευση KYC. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της επαλήθευσής σας εδώ

2 . Αυτή η εκδήλωση είναι ανοιχτή μόνο σε χρήστες που αγοράζουν crypto χρησιμοποιώντας JPY μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή τραπεζικού εμβάσματος.

3 . Οι νέοι χρήστες είναι εκείνοι που δεν έχουν κάνει ποτέ καμία κατάθεση στη MEXC. Πραγματοποιήστε την πρώτη σας αγορά crypto σε ισοδύναμο τουλάχιστον 100 USDT για να λάβετε 10 USDT. Οι ανταμοιβές περιορίζονται σε 400 χρήστες με σειρά προτεραιότητας.

4 . Κάθε εβδομάδα, οι χρήστες θα κατατάσσονται με βάση το σύνολο των αγορών crypto που πραγματοποίησαν σε JPY μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή τραπεζικού εμβάσματος, ενώ το ποσό μετατρέπεται σε ισοδύναμο USDT. Οι 10 πρώτοι χρήστες θα λάβουν ανταμοιβές επιστροφής χρημάτων ως εξής: Η 1η θέση θα λάβει 300 USDT, η 2η-3η θέση 150 USDT και η 4η-10η θέση 50 USDT. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα ποσά αγοράς, η κατάταξη θα καθορίζεται από τον αριθμό των συναλλαγών, όπου οι χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες συναλλαγές κατατάσσονται υψηλότερα.

5 . Η επιλεξιμότητα θα επαληθευτεί μετά το τέλος της εκδήλωσης. Οι χρήστες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις τοποθεσίας δεν θα είναι επιλέξιμοι για ανταμοιβές.

6 . Η MEXC θα ελέγχει αυστηρά όλους τους χρήστες. Οποιαδήποτε χρήση τεχνικών μεθόδων, όπως script, bot, επαναλαμβανόμενες ενέργειες ή αυτοματισμοί για την εγγραφή ή τη δραστηριότητα λογαριασμών, θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό. Ο κανόνας αυτός ισχύει ακόμη και αν οι αθέμιτες μέθοδοι χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένα στάδια της εγγραφής ή της συμμετοχής. Επιπλέον, οι χρήστες που εμπλέκονται σε παραπλανητικές δραστηριότητες SEO, ιδίως με λέξεις-κλειδιά όπως "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" ή "MEXC OTC", θα αποκλείονται, επίσης, από την εκδήλωση.

7 . Οι κανόνες αυτοί θα τεθούν σε ισχύ στις 0. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους της εκδήλωσης και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, μεταξύ άλλων, κατά των χρηστών και των περιουσιακών τους στοιχείων, σε περιπτώσεις κακόβουλης συμπεριφοράς ή κατάχρησης της πλατφόρμας.

8 . Οι ανταμοιβές θα διανέμονται εντός 7 εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε κύκλου εκδηλώσεων και θα κατανέμονται με βάση την τελική κατάταξη.

9 . Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τους Όρους Χρήσης της MEXC. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε χρήστη που εμπλέκεται σε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής πολλαπλών λογαριασμών ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται με παράνομους ή δόλιους σκοπούς.

10 . Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας των όρων αυτών. Λάβετε υπόψη ότι οι όροι αυτοί ενδέχεται να αναθεωρηθούν ή η εκδήλωση ενδέχεται να ακυρωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μείνετε ενημερωμένοι ελέγχοντας τακτικά τις ενημερώσεις των όρων αυτών και τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.