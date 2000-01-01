Λάβετε μια θέση Futures ισοδύναμης αξίας έπειτα από επιτυχή κατάθεση
Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
Κατάθεση Fiat
Τραπεζική Μεταφορά
Διεκδικήστε το Μπόνους Futures & Ανοίξτε μια θέση
Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή, διεκδικήστε το μπόνους Futures και ανοίξτε μια θέση. Μπορείτε να επιλέξετε το ζεύγος συναλλαγών και την κατεύθυνση.
Κανόνες Εκδήλωσης
Κανόνες διανομής ανταμοιβής
• Μόνο οι καταθέσεις fiat που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τραπεζικού εμβάσματος ή κατάθεσης fiat είναι επιλέξιμες. Οι πληρωμές τρίτων και οι εσωτερικές μεταφορές δεν υποστηρίζονται.
• Οι ανταμοιβές θα μετατρέπονται σε USDT με βάση την ισοδύναμη αξία USDT κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εντολής (όχι κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της εντολής).
• Η διανομή ανταμοιβής λήγει στις: ()
• Για να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, το ελάχιστο ποσό εντολής πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 100 USDT.
• Για να διεκδικήσετε την ανταμοιβή πρέπει να πληρείται το ελάχιστο ποσό της εντολής Futures. Οι αιτήσεις θα είναι ανεπιτυχείς εάν δεν πληρείται αυτή η απαίτηση.
• Μόλις διεκδικηθεί, οι χρήστες λαμβάνουν ένα μπόνους ίσο με το 2% της κατάθεσης (μέγιστο 500 USDT), το οποίο θα ανοίξει αυτόματα μια θέση σε λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου στην τιμή αγοράς σε ένα από τα έξι ζεύγη USDT-M Futures.
• Οι χρήστες με ανοικτές θέσεις ή εκκρεμείς εντολές στο ίδιο ζεύγος δεν μπορούν να διεκδικήσουν. Ελέγξτε το πορτοφόλι σας Futures πριν από τη διεκδίκηση.
Κανόνες για τη χρήση Θέσεων Airdrop Futures
1.Διεκδικήστε το airdrop θέσης Futures στη σελίδα της εκδήλωσης και στη συνέχεια μεταβείτε στη σελίδα συναλλαγών Futures για να το δείτε αμέσως.
2.Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν περιθώριο στη θέση airdrop για να επεκτείνουν τα πιθανά κέρδη, να ορίσουν εντολές TP/SL για αυτήν ή να κλείσουν τη θέση. Μετά το κλείσιμο, εάν η θέση airdrop παράγει κέρδος, το πραγματοποιηθέν PNL θα πιστωθεί στον λογαριασμό Futures του χρήστη, ενώ το υπόλοιπο περιθώριο από το airdrop θα ανακληθεί αυτόματα. Εάν η θέση airdrop επιφέρει ζημία (χωρίς προσθήκη περιθωρίου), η μέγιστη ζημία περιορίζεται στην ίδια τη θέση airdrop. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις επίσημες οδηγίες./el-GR/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Κανόνες επαλήθευσης
1. Οι χρήστες πρέπει να κάνουν κατάθεση χρησιμοποιώντας τη δική τους μέθοδο πληρωμής. Για καταθέσεις μέσω τραπεζικού εμβάσματος, βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός αναφοράς έχει καταχωρισθεί σωστά.
2. Η MEXC εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης για όλους τους χρήστες. Οποιαδήποτε χρήση τεχνικής χειραγώγησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ηλεκτρονικών σεναρίων, bots, επαναλαμβανόμενων λειτουργιών ή αυτοματοποιημένων εγγραφών λογαριασμού, θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται αυστηρά, ακόμη και αν οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένα στάδια εγγραφής ή συμμετοχής. Επιπλέον, οι χρήστες που θα βρεθούν να εμπλέκονται σε παραπλανητικές πρακτικές SEO, ιδίως όσοι στοχεύουν σε λέξεις-κλειδιά όπως «MEXC Buy», «MEXC Login», «MEXC Official» ή «MEXC OTC», θα αποκλείονται επίσης από την εκδήλωση.
3. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει τους τελικούς όρους αυτής της εκδήλωσης και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά κακόβουλων δραστηριοτήτων ή κατάχρησης της πλατφόρμας.
4. Όλοι οι συμμετέχοντες χρήστες πρέπει να τηρούν αυστηρά τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της MEXC. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τους χρήστες που συμμετέχουν σε δόλιες ή καταχρηστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής πολλαπλών λογαριασμών ή της συμμετοχής σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται με παράνομους ή δόλιους σκοπούς.
5. Η MEXC διατηρεί το τελικό δικαίωμα ερμηνείας αυτών των όρων. Σημειώστε ότι οι όροι αυτοί ενδέχεται να αναθεωρηθούν ή η εκδήλωση να ακυρωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να ενημερώνονται για τους τελευταίους όρους των εκδηλώσεων.
6. Οι παρόντες όροι θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Χρήστη και της Πολιτικής Απορρήτου της MEXC. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης, οι παρόντες όροι υπερισχύουν.