Der synthetische Dollar von Ethena, USDe, zielt darauf ab, eine zensurresistente, skalierbare und stabile, crypto-native Lösung bereitzustellen. Im Gegensatz zu traditionellen Stablecoins, die auf Fiat-Reserven angewiesen sind, hält USDe eine weiche Bindung an den US-Dollar durch einen Delta-Hedging-Mechanismus in den Derivatemärkten aufrecht. USDe ist vollständig on-chain gedeckt, mit vollständiger Transparenz, und frei komposierbar im gesamten DeFi-Ökosystem.