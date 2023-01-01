Verdienen Sie USDE auf MEXC

Halten Sie USDE & verdienen Sie täglich,
bis zu 5% APR!

Vorteile

Hohe Renditen

Verdienen Sie bis zu 5% APR—einer der höchsten verfügbaren Stablecoin-Zinsen

Einfach zu bedienen

Halten Sie einfach USDE und verdienen Sie täglich Zinsen

Sicher und flexibel

Kein Staking oder Sperren erforderlich. Ihre Mittel sind jederzeit verfügbar.

Verdienen Sie Zinsen durch das Halten von USDE in nur 3 Schritten

1

Registrieren Sie sich für ein MEXC-Konto

Registrieren Sie sich auf der offiziellen MEXC-Website oder in der mobilen App und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab.

2

Kaufen oder einzahlen Sie USDE

Profitieren Sie von den niedrigsten Gebühren im MEXC-Spot-Handel

3

USDE verdienen

Halten Sie USDE und verdienen Sie täglich Zinsen.

Was ist Ethena USDe (USDE)?

Der synthetische Dollar von Ethena, USDe, zielt darauf ab, eine zensurresistente, skalierbare und stabile, crypto-native Lösung bereitzustellen. Im Gegensatz zu traditionellen Stablecoins, die auf Fiat-Reserven angewiesen sind, hält USDe eine weiche Bindung an den US-Dollar durch einen Delta-Hedging-Mechanismus in den Derivatemärkten aufrecht. USDe ist vollständig on-chain gedeckt, mit vollständiger Transparenz, und frei komposierbar im gesamten DeFi-Ökosystem.

Event-Regeln

Teilnahmevoraussetzungen

Benutzer müssen mindestens 0.1 USDE in ihrem Spot-Konto halten, um an diesem Event teilzunehmen. Eine manuelle Registrierung, Staking oder Sperrung ist nicht erforderlich.

Zinsberechnung
  1. 1. Während der flexiblen Staking-Periode werden die Gewinne basierend auf dem täglichen Snapshot des Mindest-USDE-Guthabens im Spot-Konto des Benutzers und dem APR berechnet.
  2. 2. Der tägliche Zinssatz wird dynamisch auf Grundlage der On-Chain-Zinsen und der gesamten Holdings aller Plattformbenutzer angepasst, mit einer maximalen Obergrenze von 5% APR.
  3. 3. Der tatsächliche Zinssatz richtet sich nach der Anzeige auf der Auftragsseite - Flexible Savings-Zinsdetails-Anzeige.
Zinsverteilung

Die Zinsen werden ab dem Tag berechnet, an dem das Mindestguthaben im Spot-Konto des Benutzers 0.1 USDE (T) erreicht. Die Verzinsung beginnt am Folgetag (T+1). Die erste Zinsverteilung erfolgt am darauffolgenden Tag (T+2) und wird täglich dem Spot-Konto des Benutzers gutgeschrieben, sofern die Teilnahmebedingungen erfüllt sind.

Benutzerberechtigung
  1. 1. Benutzer müssen die primäre KYC-Verifizierung abschließen.
  2. 2. Unterkonten sind nicht teilnahmeberechtigt.
  3. 3. Die Teilnehmer müssen die MEXC-Nutzungsbedingungen einhalten. MEXC behält sich das Recht vor, Benutzer zu disqualifizieren, die sich an böswilligen oder unehrlichen Aktivitäten beteiligen.
  4. 4. MEXC behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung dieses Events vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.