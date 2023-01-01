Verdienen Sie bis zu 5% APR—einer der höchsten verfügbaren Stablecoin-Zinsen
Der synthetische Dollar von Ethena, USDe, zielt darauf ab, eine zensurresistente, skalierbare und stabile, crypto-native Lösung bereitzustellen. Im Gegensatz zu traditionellen Stablecoins, die auf Fiat-Reserven angewiesen sind, hält USDe eine weiche Bindung an den US-Dollar durch einen Delta-Hedging-Mechanismus in den Derivatemärkten aufrecht. USDe ist vollständig on-chain gedeckt, mit vollständiger Transparenz, und frei komposierbar im gesamten DeFi-Ökosystem.
Benutzer müssen mindestens 0.1 USDE in ihrem Spot-Konto halten, um an diesem Event teilzunehmen. Eine manuelle Registrierung, Staking oder Sperrung ist nicht erforderlich.
Die Zinsen werden ab dem Tag berechnet, an dem das Mindestguthaben im Spot-Konto des Benutzers 0.1 USDE (T) erreicht. Die Verzinsung beginnt am Folgetag (T+1). Die erste Zinsverteilung erfolgt am darauffolgenden Tag (T+2) und wird täglich dem Spot-Konto des Benutzers gutgeschrieben, sofern die Teilnahmebedingungen erfüllt sind.