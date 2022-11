Informationen, die wir sammeln

Die MEXC-Authenticator-Anwendung verarbeitet die vom Benutzer eingegebenen Zwei-Faktor-Anmeldeinformationen und speichert sie lokal und sicher. Die Benutzereinstellungen in Bezug auf die Anzeige von Daten innerhalb der Anwendung werden ebenfalls lokal auf Ihrem Gerät gespeichert. Die Anwendung stellt niemals eine Verbindung zum Internet her und sendet, teilt oder offenbart keine persönlichen Informationen an die Entwickler oder an eine andere Anwendung, einen Server oder einen Drittanbieter jeglicher Art.