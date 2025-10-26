ZORBY (ZORBY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.41% Preisänderung (1T) +2.02% Preisänderung (7T) -4.58% Preisänderung (7T) -4.58%

Der Echtzeitpreis von ZORBY (ZORBY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ZORBY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZORBY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZORBY im letzten Stunde um +0.41%, in den letzten 24 Stunden um +2.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZORBY (ZORBY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 46.39K$ 46.39K $ 46.39K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 46.39K$ 46.39K $ 46.39K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZORBY beträgt $ 46.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZORBY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 46.39K.