Der Echtzeitpreis von ZODIA beträgt heute 0.00000975 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZODIA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZODIA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ZODIA beträgt heute 0.00000975 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZODIA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZODIA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ZODIA

ZODIA-Preisinformationen

ZODIA-Whitepaper

Offizielle ZODIA-Website

ZODIA-Tokenökonomie

ZODIA-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

ZODIA Logo

ZODIA Preis (ZODIA)

Nicht aufgelistet

1 ZODIA zu USD Echtzeitpreis:

--
----
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
ZODIA (ZODIA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:33:13 (UTC+8)

ZODIA (ZODIA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132653
$ 0.00132653$ 0.00132653

$ 0.00000941
$ 0.00000941$ 0.00000941

--

--

-2.72%

-2.72%

Der Echtzeitpreis von ZODIA (ZODIA) beträgt $0.00000975. In den letzten 24 Stunden wurde ZODIA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZODIA liegt bei $ 0.00132653, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000941.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZODIA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZODIA (ZODIA) Marktinformationen

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

--
----

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZODIA beträgt $ 9.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZODIA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.75K.

ZODIA (ZODIA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ZODIA zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ZODIA zu USD bei $ -0.0000014586.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ZODIA zu USD bei $ -0.0000082386.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ZODIA zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0000014586-14.96%
60 Tage$ -0.0000082386-84.49%
90 Tage$ 0--

Was ist ZODIA (ZODIA)

Zodia is an AI-powered crypto companion that learns your investment style, risk tolerance, and market preferences to provide personalized trading insights and portfolio guidance.

Currently offering free daily analysis with technical indicators and sentiment tracking, Zodia adapts its communication style and recommendations based on YOUR individual crypto journey and needs.

The platform is expanding toward advanced features like smart DCA automation, portfolio rebalancing suggestions, and proactive market alerts designed to help both new and experienced traders navigate the volatile crypto landscape.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

ZODIA (ZODIA) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

ZODIA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ZODIA (ZODIA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ZODIA-(ZODIA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ZODIA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ZODIA-Preisprognose an!

ZODIA zu lokalen Währungen

ZODIA (ZODIA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ZODIA (ZODIA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ZODIA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ZODIA (ZODIA)

Wie viel ist ZODIA (ZODIA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ZODIA in USD beträgt 0.00000975 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ZODIA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ZODIA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000975. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ZODIA?
Die Marktkapitalisierung von ZODIA beträgt $ 9.75K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ZODIA?
Das Umlaufangebot von ZODIA beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ZODIA?
ZODIA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00132653 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ZODIA?
ZODIA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000941 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ZODIA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ZODIA beträgt -- USD.
Wird ZODIA dieses Jahr noch steigen?
ZODIA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ZODIA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:33:13 (UTC+8)

ZODIA (ZODIA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,791.14
$113,791.14$113,791.14

+2.16%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,081.80
$4,081.80$4,081.80

+3.79%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04370
$0.04370$0.04370

-36.29%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4964
$6.4964$6.4964

-11.51%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.15
$199.15$199.15

+3.78%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,081.80
$4,081.80$4,081.80

+3.79%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,791.14
$113,791.14$113,791.14

+2.16%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.15
$199.15$199.15

+3.78%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6392
$2.6392$2.6392

+1.58%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20265
$0.20265$0.20265

+3.27%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1295
$0.1295$0.1295

+115.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000062
$0.000000000000062$0.000000000000062

-53.03%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.048658
$0.048658$0.048658

-86.09%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1295
$0.1295$0.1295

+115.83%

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13813
$0.13813$0.13813

+78.99%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13593
$0.13593$0.13593

+66.37%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.118592
$0.118592$0.118592

+50.20%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2452
$0.2452$0.2452

+45.26%