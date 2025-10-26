ZKFair (ZKF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung
24H Tief $ 0
24H Hoch $ 0
Allzeithoch $ 0.02491955
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) -2.23%
Preisänderung (1T) -1.94%
Preisänderung (7T) +25.20%

Der Echtzeitpreis von ZKFair (ZKF) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ZKF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZKF liegt bei $ 0.02491955, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZKF im letzten Stunde um -2.23%, in den letzten 24 Stunden um -1.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +25.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZKFair (ZKF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 348.10K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 348.10K
Umlaufangebot 10.00B
Gesamtangebot 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZKFair beträgt $ 348.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZKF liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 348.10K.