Der Echtzeitpreis von Zivoe Vault beträgt heute 1.042 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZVLT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZVLT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Zivoe Vault Preis (ZVLT)

Nicht aufgelistet

1 ZVLT zu USD Echtzeitpreis:

$1.042
$1.042$1.042
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Zivoe Vault (ZVLT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:24:18 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Zivoe Vault (ZVLT) beträgt $1.042. In den letzten 24 Stunden wurde ZVLT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZVLT liegt bei $ 1.046, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.028.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZVLT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Zivoe Vault (ZVLT) Marktinformationen

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

6.04M
6.04M 6.04M

6,042,535.78464959
6,042,535.78464959 6,042,535.78464959

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Zivoe Vault beträgt $ 6.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZVLT liegt bei 6.04M, das Gesamtangebot bei 6042535.78464959. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.30M.

Zivoe Vault (ZVLT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Zivoe Vault zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Zivoe Vault zu USD bei $ -0.0003892912.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Zivoe Vault zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Zivoe Vault zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0003892912-0.03%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Zivoe Vault (ZVLT) Ressource

Zivoe Vault-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Zivoe Vault (ZVLT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Zivoe Vault-(ZVLT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Zivoe Vault zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Zivoe Vault-Preisprognose an!

ZVLT zu lokalen Währungen

Zivoe Vault (ZVLT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Zivoe Vault (ZVLT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ZVLT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Zivoe Vault (ZVLT)

Wie viel ist Zivoe Vault (ZVLT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ZVLT in USD beträgt 1.042 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ZVLT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ZVLT-zu-USD-Preis beträgt $ 1.042. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zivoe Vault?
Die Marktkapitalisierung von ZVLT beträgt $ 6.30M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ZVLT?
Das Umlaufangebot von ZVLT beträgt 6.04M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ZVLT?
ZVLT erreichte einen Allzeithochpreis von 1.046 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ZVLT?
ZVLT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.028 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ZVLT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ZVLT beträgt -- USD.
Wird ZVLT dieses Jahr noch steigen?
ZVLT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ZVLT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:24:18 (UTC+8)

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen.

