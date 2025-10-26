Zivoe Vault (ZVLT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Niedrigster Preis $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Zivoe Vault (ZVLT) beträgt $1.042. In den letzten 24 Stunden wurde ZVLT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZVLT liegt bei $ 1.046, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.028.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZVLT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Zivoe Vault (ZVLT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Umlaufangebot 6.04M 6.04M 6.04M Gesamtangebot 6,042,535.78464959 6,042,535.78464959 6,042,535.78464959

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Zivoe Vault beträgt $ 6.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZVLT liegt bei 6.04M, das Gesamtangebot bei 6042535.78464959. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.30M.