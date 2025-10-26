Zirodelta (ZDLT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00190499 24H Hoch $ 0.00207918 Allzeithoch $ 0.00822159 Niedrigster Preis $ 0.00008755 Preisänderung (1H) -2.57% Preisänderung (1T) +4.64% Preisänderung (7T) -2.86%

Der Echtzeitpreis von Zirodelta (ZDLT) beträgt $0.0020114. In den letzten 24 Stunden wurde ZDLT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00190499 und einem Höchstpreis von $ 0.00207918 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZDLT liegt bei $ 0.00822159, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00008755.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZDLT im letzten Stunde um -2.57%, in den letzten 24 Stunden um +4.64% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Zirodelta (ZDLT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.01M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.01M Umlaufangebot 999.91M Gesamtangebot 999,912,781.0663427

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Zirodelta beträgt $ 2.01M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZDLT liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999912781.0663427. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.01M.