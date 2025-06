Was ist ZIPPY ($ZIPPY)

Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things.

ZIPPY ($ZIPPY) Ressource Offizielle Website