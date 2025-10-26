Zentra (ZNTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00001845 24H Hoch $ 0.000020 Allzeithoch $ 0.00036058 Niedrigster Preis $ 0.00001709 Preisänderung (1H) +2.93% Preisänderung (1T) +4.67% Preisänderung (7T) +1.42%

Der Echtzeitpreis von Zentra (ZNTR) beträgt $0.00001969. In den letzten 24 Stunden wurde ZNTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001845 und einem Höchstpreis von $ 0.000020 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZNTR liegt bei $ 0.00036058, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001709.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZNTR im letzten Stunde um +2.93%, in den letzten 24 Stunden um +4.67% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Zentra (ZNTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.69K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.69K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Zentra beträgt $ 19.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZNTR liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.69K.