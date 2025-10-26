Zencore AI (ZCORE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00551431 $ 0.00551431 $ 0.00551431 24H Tief $ 0.00574673 $ 0.00574673 $ 0.00574673 24H Hoch 24H Tief $ 0.00551431$ 0.00551431 $ 0.00551431 24H Hoch $ 0.00574673$ 0.00574673 $ 0.00574673 Allzeithoch $ 0.109964$ 0.109964 $ 0.109964 Niedrigster Preis $ 0.0053254$ 0.0053254 $ 0.0053254 Preisänderung (1H) +0.06% Preisänderung (1T) +3.88% Preisänderung (7T) +4.23% Preisänderung (7T) +4.23%

Der Echtzeitpreis von Zencore AI (ZCORE) beträgt $0.0057367. In den letzten 24 Stunden wurde ZCORE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00551431 und einem Höchstpreis von $ 0.00574673 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZCORE liegt bei $ 0.109964, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0053254.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZCORE im letzten Stunde um +0.06%, in den letzten 24 Stunden um +3.88% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Zencore AI (ZCORE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Zencore AI beträgt $ 5.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZCORE liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.74K.