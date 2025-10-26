Der Echtzeitpreis von ZARO Coin beträgt heute 0.00102261 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZARO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZARO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ZARO Coin beträgt heute 0.00102261 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZARO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZARO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

ZARO Coin Preis (ZARO)

1 ZARO zu USD Echtzeitpreis:

$0.00102211
$0.00102211$0.00102211
+2.60%1D
USD
ZARO Coin (ZARO) Echtzeit-Preis-Diagramm
ZARO Coin (ZARO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+1.57%

+2.70%

+5.62%

+5.62%

Der Echtzeitpreis von ZARO Coin (ZARO) beträgt $0.00102261. In den letzten 24 Stunden wurde ZARO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00098721 und einem Höchstpreis von $ 0.00102279 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZARO liegt bei $ 0.00144053, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00025487.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZARO im letzten Stunde um +1.57%, in den letzten 24 Stunden um +2.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZARO Coin (ZARO) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZARO Coin beträgt $ 719.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZARO liegt bei 704.87M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.02M.

ZARO Coin (ZARO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ZARO Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ZARO Coin zu USD bei $ +0.0001038609.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ZARO Coin zu USD bei $ -0.0000945918.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ZARO Coin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.70%
30 Tage$ +0.0001038609+10.16%
60 Tage$ -0.0000945918-9.25%
90 Tage$ 0--

Was ist ZARO Coin (ZARO)

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

ZARO Coin (ZARO) Ressource

Offizielle Website

ZARO Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ZARO Coin (ZARO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ZARO Coin-(ZARO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ZARO Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ZARO Coin-Preisprognose an!

ZARO zu lokalen Währungen

ZARO Coin (ZARO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ZARO Coin (ZARO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ZARO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ZARO Coin (ZARO)

Wie viel ist ZARO Coin (ZARO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ZARO in USD beträgt 0.00102261 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ZARO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ZARO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00102261. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ZARO Coin?
Die Marktkapitalisierung von ZARO beträgt $ 719.91K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ZARO?
Das Umlaufangebot von ZARO beträgt 704.87M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ZARO?
ZARO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00144053 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ZARO?
ZARO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00025487 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ZARO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ZARO beträgt -- USD.
Wird ZARO dieses Jahr noch steigen?
ZARO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ZARO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
ZARO Coin (ZARO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

