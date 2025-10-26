ZARO Coin (ZARO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00098721 24H Hoch $ 0.00102279 Allzeithoch $ 0.00144053 Niedrigster Preis $ 0.00025487 Preisänderung (1H) +1.57% Preisänderung (1T) +2.70% Preisänderung (7T) +5.62%

Der Echtzeitpreis von ZARO Coin (ZARO) beträgt $0.00102261. In den letzten 24 Stunden wurde ZARO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00098721 und einem Höchstpreis von $ 0.00102279 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZARO liegt bei $ 0.00144053, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00025487.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZARO im letzten Stunde um +1.57%, in den letzten 24 Stunden um +2.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZARO Coin (ZARO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 719.91K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.02M Umlaufangebot 704.87M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZARO Coin beträgt $ 719.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZARO liegt bei 704.87M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.02M.