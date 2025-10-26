Yunai by Virtuals (YUNAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00337008 $ 0.00337008 $ 0.00337008 24H Tief $ 0.00412178 $ 0.00412178 $ 0.00412178 24H Hoch 24H Tief $ 0.00337008$ 0.00337008 $ 0.00337008 24H Hoch $ 0.00412178$ 0.00412178 $ 0.00412178 Allzeithoch $ 0.00559535$ 0.00559535 $ 0.00559535 Niedrigster Preis $ 0.00164325$ 0.00164325 $ 0.00164325 Preisänderung (1H) +1.42% Preisänderung (1T) +5.99% Preisänderung (7T) +53.28% Preisänderung (7T) +53.28%

Der Echtzeitpreis von Yunai by Virtuals (YUNAI) beträgt $0.00362323. In den letzten 24 Stunden wurde YUNAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00337008 und einem Höchstpreis von $ 0.00412178 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YUNAI liegt bei $ 0.00559535, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00164325.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YUNAI im letzten Stunde um +1.42%, in den letzten 24 Stunden um +5.99% und in den vergangenen 7 Tagen um +53.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yunai by Virtuals beträgt $ 3.59M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YUNAI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.59M.