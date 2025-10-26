Yucky (YUCKY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -3.34% Preisänderung (1T) -5.15% Preisänderung (7T) +22.03% Preisänderung (7T) +22.03%

Der Echtzeitpreis von Yucky (YUCKY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde YUCKY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YUCKY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YUCKY im letzten Stunde um -3.34%, in den letzten 24 Stunden um -5.15% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yucky (YUCKY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 41.96K$ 41.96K $ 41.96K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 41.96K$ 41.96K $ 41.96K Umlaufangebot 999.95M 999.95M 999.95M Gesamtangebot 999,954,466.30313 999,954,466.30313 999,954,466.30313

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yucky beträgt $ 41.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YUCKY liegt bei 999.95M, das Gesamtangebot bei 999954466.30313. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 41.96K.