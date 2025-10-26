your new savings (SAVINGS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001574 $ 0.00001574 $ 0.00001574 24H Tief $ 0.00001701 $ 0.00001701 $ 0.00001701 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001574$ 0.00001574 $ 0.00001574 24H Hoch $ 0.00001701$ 0.00001701 $ 0.00001701 Allzeithoch $ 0.00032897$ 0.00032897 $ 0.00032897 Niedrigster Preis $ 0.00001446$ 0.00001446 $ 0.00001446 Preisänderung (1H) +0.57% Preisänderung (1T) -5.05% Preisänderung (7T) -0.17% Preisänderung (7T) -0.17%

Der Echtzeitpreis von your new savings (SAVINGS) beträgt $0.00001615. In den letzten 24 Stunden wurde SAVINGS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001574 und einem Höchstpreis von $ 0.00001701 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SAVINGS liegt bei $ 0.00032897, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001446.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SAVINGS im letzten Stunde um +0.57%, in den letzten 24 Stunden um -5.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

your new savings (SAVINGS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Umlaufangebot 999.69M 999.69M 999.69M Gesamtangebot 999,694,331.767101 999,694,331.767101 999,694,331.767101

Die aktuelle Marktkapitalisierung von your new savings beträgt $ 16.14K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SAVINGS liegt bei 999.69M, das Gesamtangebot bei 999694331.767101. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.14K.