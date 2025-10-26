YOUR AI (YOURAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.79% Preisänderung (1T) +2.57% Preisänderung (7T) +0.45% Preisänderung (7T) +0.45%

Der Echtzeitpreis von YOUR AI (YOURAI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde YOURAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YOURAI liegt bei $ 0.53518, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YOURAI im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um +2.57% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

YOUR AI (YOURAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 433.45K$ 433.45K $ 433.45K Umlaufangebot 46.10M 46.10M 46.10M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von YOUR AI beträgt $ 19.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YOURAI liegt bei 46.10M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 433.45K.