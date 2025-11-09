YieldFi yToken (YUSD) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu YieldFi yToken (YUSD), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:34:17 (UTC+8)
USD

YieldFi yToken (YUSD) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für YieldFi yToken (YUSD), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 136.22M
$ 136.22M
Gesamtangebot:
$ 21.74M
$ 21.74M
Umlaufangebot:
$ 120.51M
$ 120.51M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 136.22M
$ 136.22M
Allzeithoch:
$ 1.19
$ 1.19
Allzeittief:
$ 1.008
$ 1.008
Aktueller Preis:
$ 1.13
$ 1.13

YieldFi yToken (YUSD)-Informationen

YieldFi is revolutionising decentralised finance with its comprehensive, cross-chain asset management platform. Delivering ~25% real yield on stablecoins like USDT and USDC, it offers a high-performance alternative to traditional investment options. With a proven track record of less than 1% drawdown over five years, YieldFi combines stability with high returns.

Key Features: Exceptional Yields on Stablecoins - Earn High APY on USDT, USDC, and DAI (Current APY ≈ 25%)

Your Personal Asset Manager: Diversify your capital with our systematic delta-neutral strategies across the centralized and decentralized finance platforms (CEXs and DEXs) universe to guarantee uncorrelated and consistent APY.

No Lock-In: Withdraw your assets anytime (or swap via DEXes) Minimal Risk Exposure: Rigorous backtesting of strategies by a team of quants and experts over the last 3 years, with a maximum drawdown <1%, ensuring stable and reliable returns.

Incentivized Ecosystem: Earn daily rewards while participating in DeFi opportunities such as AMM, Lending & Borrowing, CDPs, Perps, L2 Farming, Re-staking, and more

Cross-Chain Support: Works seamlessly across both EVM and non-EVM ecosystems.

Offizielle Website:
https://yield.fi/
Whitepaper:
https://docs.yield.fi/

YieldFi yToken (YUSD) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von YieldFi yToken (YUSD) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von YUSD-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele YUSD-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von YUSD verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des YUSD -Tokens!

YUSD Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich YUSD entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose YUSD kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

