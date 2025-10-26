Der Echtzeitpreis von Yeti the Abominable beträgt heute 0.0000988 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YETI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YETI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Yeti the Abominable beträgt heute 0.0000988 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YETI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YETI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Yeti the Abominable (YETI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:32:45 (UTC+8)

Yeti the Abominable (YETI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.249496
$ 0.249496$ 0.249496

$ 0.00003584
$ 0.00003584$ 0.00003584

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Yeti the Abominable (YETI) beträgt $0.0000988. In den letzten 24 Stunden wurde YETI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YETI liegt bei $ 0.249496, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003584.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YETI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yeti the Abominable (YETI) Marktinformationen

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yeti the Abominable beträgt $ 9.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YETI liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.88K.

Yeti the Abominable (YETI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Yeti the Abominable zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Yeti the Abominable zu USD bei $ 0.0000000000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Yeti the Abominable zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Yeti the Abominable zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0.00000000000.00%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Yeti the Abominable (YETI)

The project is about building a fun, engaging, and community-powered ecosystem centered around Yeti the Abominable, a viral internet cat personality. It aims to merge the popularity of internet culture with blockchain, giving fans and investors a way to participate in the growth of a recognizable brand through a dedicated token.Yeti the Abominable is a viral feline sensation known for her fierce expressions, dramatic reactions, and queen-like attitude. She’s one of the most recognizable cat personalities online and Little Manyu follows her on TikTok!

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Yeti the Abominable (YETI) Ressource

Offizielle Website

Yeti the Abominable-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Yeti the Abominable (YETI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Yeti the Abominable-(YETI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Yeti the Abominable zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Yeti the Abominable-Preisprognose an!

YETI zu lokalen Währungen

Yeti the Abominable (YETI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Yeti the Abominable (YETI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YETI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Yeti the Abominable (YETI)

Wie viel ist Yeti the Abominable (YETI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von YETI in USD beträgt 0.0000988 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle YETI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle YETI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0000988. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yeti the Abominable?
Die Marktkapitalisierung von YETI beträgt $ 9.88K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von YETI?
Das Umlaufangebot von YETI beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YETI?
YETI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.249496 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YETI?
YETI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00003584 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von YETI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YETI beträgt -- USD.
Wird YETI dieses Jahr noch steigen?
YETI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YETI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
