Yeti the Abominable (YETI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.249496$ 0.249496 $ 0.249496 Niedrigster Preis $ 0.00003584$ 0.00003584 $ 0.00003584 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Yeti the Abominable (YETI) beträgt $0.0000988. In den letzten 24 Stunden wurde YETI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YETI liegt bei $ 0.249496, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003584.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YETI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yeti the Abominable (YETI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yeti the Abominable beträgt $ 9.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YETI liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.88K.