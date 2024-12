Was ist Yelay (YLAY)

Yelay is the Yield Layer for DeFi - empowering Web3 builders to transform yield into innovative products and services. Yelay is a decentralized yield infrastructure enabling the creation of yield-based products for both consumers and enterprises. It abstracts away the complexity of generating risk-adjusted yields on idle crypto assets into a “yield layer”. This yield layer is underpinned by customisable smart vaults which can subsequently be used as plug & play monetisation tools

Yelay (YLAY) Ressource Whitepaper Offizielle Website