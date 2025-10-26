Yara AI (YARA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00069059 24H Hoch $ 0.00140983 Allzeithoch $ 0.00140983 Niedrigster Preis $ 0.00005876 Preisänderung (1H) -1.67% Preisänderung (1T) +10.60% Preisänderung (7T) +630.26%

Der Echtzeitpreis von Yara AI (YARA) beträgt $0.00115822. In den letzten 24 Stunden wurde YARA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00069059 und einem Höchstpreis von $ 0.00140983 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YARA liegt bei $ 0.00140983, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005876.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YARA im letzten Stunde um -1.67%, in den letzten 24 Stunden um +10.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +630.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yara AI (YARA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 899.89K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.01M Umlaufangebot 774.85M Gesamtangebot 873,773,933.5801773

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yara AI beträgt $ 899.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YARA liegt bei 774.85M, das Gesamtangebot bei 873773933.5801773. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.01M.