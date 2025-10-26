Yapp Ai (YAPP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00071113$ 0.00071113 $ 0.00071113 Niedrigster Preis $ 0.00004596$ 0.00004596 $ 0.00004596 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Yapp Ai (YAPP) beträgt $0.00005026. In den letzten 24 Stunden wurde YAPP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YAPP liegt bei $ 0.00071113, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004596.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YAPP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yapp Ai (YAPP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Umlaufangebot 97.00M 97.00M 97.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yapp Ai beträgt $ 4.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YAPP liegt bei 97.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.03K.