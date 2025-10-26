Der Echtzeitpreis von Yala Stablecoin beträgt heute 0.999097 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Yala Stablecoin beträgt heute 0.999097 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Yala Stablecoin Preis (YU)

1 YU zu USD Echtzeitpreis:

$0.9991
0.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
Yala Stablecoin (YU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:43:36 (UTC+8)

Yala Stablecoin (YU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.99828
24H Tief
$ 1.0
24H Hoch

$ 0.99828
$ 1.0
$ 1.008
$ 0.109976
-0.06%

-0.03%

+0.00%

+0.00%

Der Echtzeitpreis von Yala Stablecoin (YU) beträgt $0.999097. In den letzten 24 Stunden wurde YU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.99828 und einem Höchstpreis von $ 1.0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YU liegt bei $ 1.008, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.109976.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YU im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um -0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yala Stablecoin (YU) Marktinformationen

$ 125.76M
--
$ 125.76M
125.87M
125,871,232.8313223
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yala Stablecoin beträgt $ 125.76M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YU liegt bei 125.87M, das Gesamtangebot bei 125871232.8313223. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 125.76M.

Yala Stablecoin (YU)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Yala Stablecoin zu USD bei $ -0.0003090334453234.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Yala Stablecoin zu USD bei $ -0.0024555806.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Yala Stablecoin zu USD bei $ -0.0006650988.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Yala Stablecoin zu USD bei $ -0.0004794141204021.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0003090334453234-0.03%
30 Tage$ -0.0024555806-0.24%
60 Tage$ -0.0006650988-0.06%
90 Tage$ -0.0004794141204021-0.04%

Was ist Yala Stablecoin (YU)

$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs.

Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Yala Stablecoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Yala Stablecoin (YU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Yala Stablecoin-(YU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Yala Stablecoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Yala Stablecoin-Preisprognose an!

YU zu lokalen Währungen

Yala Stablecoin (YU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Yala Stablecoin (YU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YU Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Yala Stablecoin (YU)

Wie viel ist Yala Stablecoin (YU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von YU in USD beträgt 0.999097 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle YU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle YU-zu-USD-Preis beträgt $ 0.999097. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yala Stablecoin?
Die Marktkapitalisierung von YU beträgt $ 125.76M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von YU?
Das Umlaufangebot von YU beträgt 125.87M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YU?
YU erreichte einen Allzeithochpreis von 1.008 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YU?
YU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.109976 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von YU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YU beträgt -- USD.
Wird YU dieses Jahr noch steigen?
YU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Yala Stablecoin (YU) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

