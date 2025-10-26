Yala Stablecoin (YU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.99828 $ 0.99828 $ 0.99828 24H Tief $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H Hoch 24H Tief $ 0.99828$ 0.99828 $ 0.99828 24H Hoch $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Allzeithoch $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Niedrigster Preis $ 0.109976$ 0.109976 $ 0.109976 Preisänderung (1H) -0.06% Preisänderung (1T) -0.03% Preisänderung (7T) +0.00% Preisänderung (7T) +0.00%

Der Echtzeitpreis von Yala Stablecoin (YU) beträgt $0.999097. In den letzten 24 Stunden wurde YU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.99828 und einem Höchstpreis von $ 1.0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YU liegt bei $ 1.008, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.109976.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YU im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um -0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yala Stablecoin (YU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 125.76M$ 125.76M $ 125.76M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 125.76M$ 125.76M $ 125.76M Umlaufangebot 125.87M 125.87M 125.87M Gesamtangebot 125,871,232.8313223 125,871,232.8313223 125,871,232.8313223

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yala Stablecoin beträgt $ 125.76M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YU liegt bei 125.87M, das Gesamtangebot bei 125871232.8313223. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 125.76M.