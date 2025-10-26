Yagi The Unbothered (YAGI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001109 $ 0.00001109 $ 0.00001109 24H Tief $ 0.0000115 $ 0.0000115 $ 0.0000115 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001109$ 0.00001109 $ 0.00001109 24H Hoch $ 0.0000115$ 0.0000115 $ 0.0000115 Allzeithoch $ 0.00140152$ 0.00140152 $ 0.00140152 Niedrigster Preis $ 0.00000736$ 0.00000736 $ 0.00000736 Preisänderung (1H) +1.03% Preisänderung (1T) +3.94% Preisänderung (7T) +5.40% Preisänderung (7T) +5.40%

Der Echtzeitpreis von Yagi The Unbothered (YAGI) beträgt $0.00001156. In den letzten 24 Stunden wurde YAGI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001109 und einem Höchstpreis von $ 0.0000115 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YAGI liegt bei $ 0.00140152, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000736.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YAGI im letzten Stunde um +1.03%, in den letzten 24 Stunden um +3.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yagi The Unbothered (YAGI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K Umlaufangebot 999.56M 999.56M 999.56M Gesamtangebot 999,561,714.28779 999,561,714.28779 999,561,714.28779

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yagi The Unbothered beträgt $ 11.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YAGI liegt bei 999.56M, das Gesamtangebot bei 999561714.28779. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.56K.