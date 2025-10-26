Der Echtzeitpreis von Yagi The Unbothered beträgt heute 0.00001156 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YAGI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YAGI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Yagi The Unbothered beträgt heute 0.00001156 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YAGI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YAGI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über YAGI

YAGI-Preisinformationen

Offizielle YAGI-Website

YAGI-Tokenökonomie

YAGI-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Yagi The Unbothered Logo

Yagi The Unbothered Preis (YAGI)

Nicht aufgelistet

1 YAGI zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+3.90%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Yagi The Unbothered (YAGI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:32:32 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001109
$ 0.00001109$ 0.00001109
24H Tief
$ 0.0000115
$ 0.0000115$ 0.0000115
24H Hoch

$ 0.00001109
$ 0.00001109$ 0.00001109

$ 0.0000115
$ 0.0000115$ 0.0000115

$ 0.00140152
$ 0.00140152$ 0.00140152

$ 0.00000736
$ 0.00000736$ 0.00000736

+1.03%

+3.94%

+5.40%

+5.40%

Der Echtzeitpreis von Yagi The Unbothered (YAGI) beträgt $0.00001156. In den letzten 24 Stunden wurde YAGI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001109 und einem Höchstpreis von $ 0.0000115 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YAGI liegt bei $ 0.00140152, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000736.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YAGI im letzten Stunde um +1.03%, in den letzten 24 Stunden um +3.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yagi The Unbothered (YAGI) Marktinformationen

$ 11.56K
$ 11.56K$ 11.56K

--
----

$ 11.56K
$ 11.56K$ 11.56K

999.56M
999.56M 999.56M

999,561,714.28779
999,561,714.28779 999,561,714.28779

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yagi The Unbothered beträgt $ 11.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YAGI liegt bei 999.56M, das Gesamtangebot bei 999561714.28779. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.56K.

Yagi The Unbothered (YAGI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Yagi The Unbothered zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Yagi The Unbothered zu USD bei $ -0.0000015322.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Yagi The Unbothered zu USD bei $ -0.0000003840.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Yagi The Unbothered zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.94%
30 Tage$ -0.0000015322-13.25%
60 Tage$ -0.0000003840-3.32%
90 Tage$ 0--

Was ist Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Yagi The Unbothered (YAGI) Ressource

Offizielle Website

Yagi The Unbothered-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Yagi The Unbothered (YAGI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Yagi The Unbothered-(YAGI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Yagi The Unbothered zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Yagi The Unbothered-Preisprognose an!

YAGI zu lokalen Währungen

Yagi The Unbothered (YAGI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Yagi The Unbothered (YAGI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YAGI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Yagi The Unbothered (YAGI)

Wie viel ist Yagi The Unbothered (YAGI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von YAGI in USD beträgt 0.00001156 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle YAGI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle YAGI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001156. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yagi The Unbothered?
Die Marktkapitalisierung von YAGI beträgt $ 11.56K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von YAGI?
Das Umlaufangebot von YAGI beträgt 999.56M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YAGI?
YAGI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00140152 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YAGI?
YAGI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000736 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von YAGI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YAGI beträgt -- USD.
Wird YAGI dieses Jahr noch steigen?
YAGI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YAGI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:32:32 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,652.50
$113,652.50$113,652.50

+2.03%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,076.00
$4,076.00$4,076.00

+3.64%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04445
$0.04445$0.04445

-35.20%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.5156
$6.5156$6.5156

-11.24%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.94
$198.94$198.94

+3.67%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,076.00
$4,076.00$4,076.00

+3.64%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,652.50
$113,652.50$113,652.50

+2.03%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.94
$198.94$198.94

+3.67%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6365
$2.6365$2.6365

+1.47%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20249
$0.20249$0.20249

+3.19%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1230
$0.1230$0.1230

+105.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000062
$0.000000000000062$0.000000000000062

-53.03%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.048618
$0.048618$0.048618

-86.10%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13824
$0.13824$0.13824

+79.13%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1230
$0.1230$0.1230

+105.00%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13588
$0.13588$0.13588

+66.31%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.117899
$0.117899$0.117899

+49.32%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2469
$0.2469$0.2469

+46.26%