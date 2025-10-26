Y U NO (YUNO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00012974$ 0.00012974 $ 0.00012974 Niedrigster Preis $ 0.00000431$ 0.00000431 $ 0.00000431 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -5.22% Preisänderung (7T) -5.22%

Der Echtzeitpreis von Y U NO (YUNO) beträgt $0.00000693. In den letzten 24 Stunden wurde YUNO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YUNO liegt bei $ 0.00012974, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000431.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YUNO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -5.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Y U NO (YUNO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Umlaufangebot 999.95M 999.95M 999.95M Gesamtangebot 999,954,495.21508 999,954,495.21508 999,954,495.21508

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Y U NO beträgt $ 6.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YUNO liegt bei 999.95M, das Gesamtangebot bei 999954495.21508. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.93K.