Xwawa (XWAWA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00036376 $ 0.00036376 $ 0.00036376 24H Tief $ 0.0004481 $ 0.0004481 $ 0.0004481 24H Hoch 24H Tief $ 0.00036376$ 0.00036376 $ 0.00036376 24H Hoch $ 0.0004481$ 0.0004481 $ 0.0004481 Allzeithoch $ 0.00137407$ 0.00137407 $ 0.00137407 Niedrigster Preis $ 0.00009006$ 0.00009006 $ 0.00009006 Preisänderung (1H) +0.84% Preisänderung (1T) +18.59% Preisänderung (7T) -27.54% Preisänderung (7T) -27.54%

Der Echtzeitpreis von Xwawa (XWAWA) beträgt $0.00044262. In den letzten 24 Stunden wurde XWAWA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00036376 und einem Höchstpreis von $ 0.0004481 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XWAWA liegt bei $ 0.00137407, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009006.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XWAWA im letzten Stunde um +0.84%, in den letzten 24 Stunden um +18.59% und in den vergangenen 7 Tagen um -27.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Xwawa (XWAWA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 442.62K$ 442.62K $ 442.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 442.62K$ 442.62K $ 442.62K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Xwawa beträgt $ 442.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XWAWA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 442.62K.