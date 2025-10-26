Xtreme Gains Only (XGO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00013154 24H Hoch $ 0.0001389 Allzeithoch $ 0.00024437 Niedrigster Preis $ 0.00005413 Preisänderung (1H) -0.35% Preisänderung (1T) +3.91% Preisänderung (7T) -4.41%

Der Echtzeitpreis von Xtreme Gains Only (XGO) beträgt $0.00013818. In den letzten 24 Stunden wurde XGO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00013154 und einem Höchstpreis von $ 0.0001389 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XGO liegt bei $ 0.00024437, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005413.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XGO im letzten Stunde um -0.35%, in den letzten 24 Stunden um +3.91% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Xtreme Gains Only (XGO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 110.85K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 110.85K Umlaufangebot 802.19M Gesamtangebot 802,187,986.34

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Xtreme Gains Only beträgt $ 110.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XGO liegt bei 802.19M, das Gesamtangebot bei 802187986.34. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 110.85K.