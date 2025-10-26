xSUI (XSUI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 24H Tief $ 2.59 $ 2.59 $ 2.59 24H Hoch 24H Tief $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 24H Hoch $ 2.59$ 2.59 $ 2.59 Allzeithoch $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Niedrigster Preis $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Preisänderung (1H) +0.20% Preisänderung (1T) +3.64% Preisänderung (7T) -1.12% Preisänderung (7T) -1.12%

Der Echtzeitpreis von xSUI (XSUI) beträgt $2.58. In den letzten 24 Stunden wurde XSUI zwischen einem Tiefstpreis von $ 2.49 und einem Höchstpreis von $ 2.59 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XSUI liegt bei $ 4.17, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.39.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XSUI im letzten Stunde um +0.20%, in den letzten 24 Stunden um +3.64% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

xSUI (XSUI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Umlaufangebot 1.45M 1.45M 1.45M Gesamtangebot 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von xSUI beträgt $ 3.74M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XSUI liegt bei 1.45M, das Gesamtangebot bei 1450000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.74M.