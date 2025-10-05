XSilo (XSILO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02361518 $ 0.02361518 $ 0.02361518 24H Tief $ 0.02489779 $ 0.02489779 $ 0.02489779 24H Hoch 24H Tief $ 0.02361518$ 0.02361518 $ 0.02361518 24H Hoch $ 0.02489779$ 0.02489779 $ 0.02489779 Allzeithoch $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Niedrigster Preis $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Preisänderung (1H) +1.54% Preisänderung (1T) -1.98% Preisänderung (7T) -1.98% Preisänderung (7T) -1.98%

Der Echtzeitpreis von XSilo (XSILO) beträgt $0.02440352. In den letzten 24 Stunden wurde XSILO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02361518 und einem Höchstpreis von $ 0.02489779 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XSILO liegt bei $ 0.067242, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02228417.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XSILO im letzten Stunde um +1.54%, in den letzten 24 Stunden um -1.98% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XSilo (XSILO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Umlaufangebot 204.73M 204.73M 204.73M Gesamtangebot 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XSilo beträgt $ 5.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XSILO liegt bei 204.73M, das Gesamtangebot bei 204734586.4022729. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.00M.