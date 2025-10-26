Xrpatriot (XRPATRIOT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.073684 $ 0.073684 $ 0.073684 24H Tief $ 0.076441 $ 0.076441 $ 0.076441 24H Hoch 24H Tief $ 0.073684$ 0.073684 $ 0.073684 24H Hoch $ 0.076441$ 0.076441 $ 0.076441 Allzeithoch $ 0.142747$ 0.142747 $ 0.142747 Niedrigster Preis $ 0.064433$ 0.064433 $ 0.064433 Preisänderung (1H) -0.49% Preisänderung (1T) +1.50% Preisänderung (7T) +3.37% Preisänderung (7T) +3.37%

Der Echtzeitpreis von Xrpatriot (XRPATRIOT) beträgt $0.07491. In den letzten 24 Stunden wurde XRPATRIOT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.073684 und einem Höchstpreis von $ 0.076441 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XRPATRIOT liegt bei $ 0.142747, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.064433.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XRPATRIOT im letzten Stunde um -0.49%, in den letzten 24 Stunden um +1.50% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Umlaufangebot 17.76M 17.76M 17.76M Gesamtangebot 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Xrpatriot beträgt $ 1.33M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XRPATRIOT liegt bei 17.76M, das Gesamtangebot bei 17760000.00000001. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.33M.