Der Echtzeitpreis von Xrpatriot beträgt heute 0.07491 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XRPATRIOT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XRPATRIOT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.075028
+1.80%1D
Xrpatriot (XRPATRIOT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Xrpatriot (XRPATRIOT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.073684
24H Tief
$ 0.076441
24H Hoch

$ 0.073684
$ 0.076441
$ 0.142747
$ 0.064433
-0.49%

+1.50%

+3.37%

+3.37%

Der Echtzeitpreis von Xrpatriot (XRPATRIOT) beträgt $0.07491. In den letzten 24 Stunden wurde XRPATRIOT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.073684 und einem Höchstpreis von $ 0.076441 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XRPATRIOT liegt bei $ 0.142747, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.064433.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XRPATRIOT im letzten Stunde um -0.49%, in den letzten 24 Stunden um +1.50% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Marktinformationen

$ 1.33M
--
$ 1.33M
17.76M
17,760,000.00000001
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Xrpatriot beträgt $ 1.33M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XRPATRIOT liegt bei 17.76M, das Gesamtangebot bei 17760000.00000001. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.33M.

Xrpatriot (XRPATRIOT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Xrpatriot zu USD bei $ +0.00110411.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Xrpatriot zu USD bei $ -0.0280137106.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Xrpatriot zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Xrpatriot zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00110411+1.50%
30 Tage$ -0.0280137106-37.39%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Xrpatriot (XRPATRIOT)

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Wie viel wird Xrpatriot (XRPATRIOT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Xrpatriot-(XRPATRIOT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Xrpatriot zu erkunden.

Wie viel ist Xrpatriot (XRPATRIOT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XRPATRIOT in USD beträgt 0.07491 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XRPATRIOT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XRPATRIOT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.07491. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Xrpatriot?
Die Marktkapitalisierung von XRPATRIOT beträgt $ 1.33M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XRPATRIOT?
Das Umlaufangebot von XRPATRIOT beträgt 17.76M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XRPATRIOT?
XRPATRIOT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.142747 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XRPATRIOT?
XRPATRIOT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.064433 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XRPATRIOT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XRPATRIOT beträgt -- USD.
Wird XRPATRIOT dieses Jahr noch steigen?
XRPATRIOT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XRPATRIOT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Xrpatriot (XRPATRIOT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

