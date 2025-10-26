XPLA (XPLA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02662318 $ 0.02662318 $ 0.02662318 24H Tief $ 0.02842839 $ 0.02842839 $ 0.02842839 24H Hoch 24H Tief $ 0.02662318$ 0.02662318 $ 0.02662318 24H Hoch $ 0.02842839$ 0.02842839 $ 0.02842839 Allzeithoch $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Niedrigster Preis $ 0.02475736$ 0.02475736 $ 0.02475736 Preisänderung (1H) +0.02% Preisänderung (1T) -0.38% Preisänderung (7T) +3.63% Preisänderung (7T) +3.63%

Der Echtzeitpreis von XPLA (XPLA) beträgt $0.02685807. In den letzten 24 Stunden wurde XPLA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02662318 und einem Höchstpreis von $ 0.02842839 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XPLA liegt bei $ 1.4, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02475736.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XPLA im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um -0.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XPLA (XPLA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 22.36M$ 22.36M $ 22.36M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 53.72M$ 53.72M $ 53.72M Umlaufangebot 832.39M 832.39M 832.39M Gesamtangebot 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XPLA beträgt $ 22.36M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XPLA liegt bei 832.39M, das Gesamtangebot bei 1999921732.5821. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 53.72M.