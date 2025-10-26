Der Echtzeitpreis von XPLA beträgt heute 0.02685807 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XPLA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XPLA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von XPLA beträgt heute 0.02685807 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XPLA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XPLA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über XPLA

XPLA-Preisinformationen

Offizielle XPLA-Website

XPLA-Tokenökonomie

XPLA-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

XPLA Logo

XPLA Preis (XPLA)

Nicht aufgelistet

1 XPLA zu USD Echtzeitpreis:

$0.02686007
$0.02686007$0.02686007
-0.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
XPLA (XPLA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:43:29 (UTC+8)

XPLA (XPLA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02662318
$ 0.02662318$ 0.02662318
24H Tief
$ 0.02842839
$ 0.02842839$ 0.02842839
24H Hoch

$ 0.02662318
$ 0.02662318$ 0.02662318

$ 0.02842839
$ 0.02842839$ 0.02842839

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.02475736
$ 0.02475736$ 0.02475736

+0.02%

-0.38%

+3.63%

+3.63%

Der Echtzeitpreis von XPLA (XPLA) beträgt $0.02685807. In den letzten 24 Stunden wurde XPLA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02662318 und einem Höchstpreis von $ 0.02842839 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XPLA liegt bei $ 1.4, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02475736.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XPLA im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um -0.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XPLA (XPLA) Marktinformationen

$ 22.36M
$ 22.36M$ 22.36M

--
----

$ 53.72M
$ 53.72M$ 53.72M

832.39M
832.39M 832.39M

1,999,921,732.5821
1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XPLA beträgt $ 22.36M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XPLA liegt bei 832.39M, das Gesamtangebot bei 1999921732.5821. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 53.72M.

XPLA (XPLA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von XPLA zu USD bei $ -0.0001025016477742.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von XPLA zu USD bei $ -0.0028613808.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von XPLA zu USD bei $ -0.0033223835.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von XPLA zu USD bei $ -0.015653806723304406.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0001025016477742-0.38%
30 Tage$ -0.0028613808-10.65%
60 Tage$ -0.0033223835-12.37%
90 Tage$ -0.015653806723304406-36.82%

Was ist XPLA (XPLA)

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

XPLA (XPLA) Ressource

Offizielle Website

XPLA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird XPLA (XPLA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre XPLA-(XPLA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für XPLA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die XPLA-Preisprognose an!

XPLA zu lokalen Währungen

XPLA (XPLA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von XPLA (XPLA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XPLA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu XPLA (XPLA)

Wie viel ist XPLA (XPLA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XPLA in USD beträgt 0.02685807 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XPLA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XPLA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02685807. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von XPLA?
Die Marktkapitalisierung von XPLA beträgt $ 22.36M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XPLA?
Das Umlaufangebot von XPLA beträgt 832.39M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XPLA?
XPLA erreichte einen Allzeithochpreis von 1.4 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XPLA?
XPLA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.02475736 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XPLA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XPLA beträgt -- USD.
Wird XPLA dieses Jahr noch steigen?
XPLA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XPLA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:43:29 (UTC+8)

XPLA (XPLA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,404.65
$112,404.65$112,404.65

+0.91%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.24
$3,982.24$3,982.24

+1.25%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05307
$0.05307$0.05307

-22.63%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3987
$6.3987$6.3987

-12.84%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.85
$194.85$194.85

+1.54%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,404.65
$112,404.65$112,404.65

+0.91%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.24
$3,982.24$3,982.24

+1.25%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6298
$2.6298$2.6298

+1.22%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.85
$194.85$194.85

+1.54%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19871
$0.19871$0.19871

+1.26%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.5200
$0.5200$0.5200

+766.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000093
$0.000000000000093$0.000000000000093

-29.54%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050679
$0.050679$0.050679

-85.52%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2055
$0.2055$0.2055

-81.01%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.5200
$0.5200$0.5200

+766.66%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000221
$0.0000000000000000000221$0.0000000000000000000221

+100.90%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000010800
$0.000000000000000010800$0.000000000000000010800

+96.36%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15315
$0.15315$0.15315

+87.45%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114413
$0.114413$0.114413

+44.91%