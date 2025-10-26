Xpense (XPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.875552$ 0.875552 $ 0.875552 Niedrigster Preis $ 0.00033009$ 0.00033009 $ 0.00033009 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Xpense (XPE) beträgt $0.00036911. In den letzten 24 Stunden wurde XPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XPE liegt bei $ 0.875552, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00033009.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XPE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Xpense (XPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.37K$ 11.37K $ 11.37K Umlaufangebot 20.83M 20.83M 20.83M Gesamtangebot 30,811,436.395838805 30,811,436.395838805 30,811,436.395838805

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Xpense beträgt $ 7.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XPE liegt bei 20.83M, das Gesamtangebot bei 30811436.395838805. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.37K.