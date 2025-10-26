Xpedition (XPED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 Niedrigster Preis $ 0.0232951$ 0.0232951 $ 0.0232951 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.01% Preisänderung (7T) -0.01%

Der Echtzeitpreis von Xpedition (XPED) beträgt $0.023296. In den letzten 24 Stunden wurde XPED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XPED liegt bei $ 0.03393605, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0232951.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XPED im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Xpedition (XPED) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M Umlaufangebot 175.51M 175.51M 175.51M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Xpedition beträgt $ 4.09M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XPED liegt bei 175.51M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.65M.