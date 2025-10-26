Der Echtzeitpreis von Xpanse beträgt heute 0.00247694 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HZN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HZN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Xpanse beträgt heute 0.00247694 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HZN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HZN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Xpanse Preis (HZN)

1 HZN zu USD Echtzeitpreis:

$0.00247694
$0.00247694
+0.30%1D
USD
Xpanse (HZN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Xpanse (HZN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

--

+0.32%

+9.55%

+9.55%

Der Echtzeitpreis von Xpanse (HZN) beträgt $0.00247694. In den letzten 24 Stunden wurde HZN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00245163 und einem Höchstpreis von $ 0.00248766 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HZN liegt bei $ 1.62, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00168822.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HZN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.32% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Xpanse (HZN) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Xpanse beträgt $ 468.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HZN liegt bei 189.06M, das Gesamtangebot bei 258932986.6650584. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 641.36K.

Xpanse (HZN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Xpanse zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Xpanse zu USD bei $ +0.0004693021.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Xpanse zu USD bei $ -0.0000007415.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Xpanse zu USD bei $ -0.0005570164405236093.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.32%
30 Tage$ +0.0004693021+18.95%
60 Tage$ -0.0000007415-0.02%
90 Tage$ -0.0005570164405236093-18.35%

Was ist Xpanse (HZN)

With its diverse liquidity layers, Xpanse offers DeFi traders low fees, deep liquidity, zero slippage, access to over 340+ markets, and up to 60x leverage. Each layer is tailored to support various trading strategies, providing unparalleled flexibility and precision.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Xpanse-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Xpanse (HZN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Xpanse-(HZN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Xpanse zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Xpanse-Preisprognose an!

HZN zu lokalen Währungen

Xpanse (HZN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Xpanse (HZN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HZN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Xpanse (HZN)

Wie viel ist Xpanse (HZN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von HZN in USD beträgt 0.00247694 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle HZN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle HZN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00247694. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Xpanse?
Die Marktkapitalisierung von HZN beträgt $ 468.30K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von HZN?
Das Umlaufangebot von HZN beträgt 189.06M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von HZN?
HZN erreichte einen Allzeithochpreis von 1.62 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von HZN?
HZN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00168822 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von HZN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für HZN beträgt -- USD.
Wird HZN dieses Jahr noch steigen?
HZN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die HZN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Xpanse (HZN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

