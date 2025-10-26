Xpanse (HZN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00245163 $ 0.00245163 $ 0.00245163 24H Tief $ 0.00248766 $ 0.00248766 $ 0.00248766 24H Hoch 24H Tief $ 0.00245163$ 0.00245163 $ 0.00245163 24H Hoch $ 0.00248766$ 0.00248766 $ 0.00248766 Allzeithoch $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Niedrigster Preis $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.32% Preisänderung (7T) +9.55% Preisänderung (7T) +9.55%

Der Echtzeitpreis von Xpanse (HZN) beträgt $0.00247694. In den letzten 24 Stunden wurde HZN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00245163 und einem Höchstpreis von $ 0.00248766 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HZN liegt bei $ 1.62, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00168822.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HZN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.32% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Xpanse (HZN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 468.30K$ 468.30K $ 468.30K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 641.36K$ 641.36K $ 641.36K Umlaufangebot 189.06M 189.06M 189.06M Gesamtangebot 258,932,986.6650584 258,932,986.6650584 258,932,986.6650584

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Xpanse beträgt $ 468.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HZN liegt bei 189.06M, das Gesamtangebot bei 258932986.6650584. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 641.36K.