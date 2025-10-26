Der Echtzeitpreis von XOXNO beträgt heute 0.0195943 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XOXNO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XOXNO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von XOXNO beträgt heute 0.0195943 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XOXNO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XOXNO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 XOXNO zu USD Echtzeitpreis:

$0.0195943
$0.0195943$0.0195943
+3.00%1D
XOXNO (XOXNO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:23:08 (UTC+8)

XOXNO (XOXNO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01888481
$ 0.01888481$ 0.01888481
24H Tief
$ 0.01972179
$ 0.01972179$ 0.01972179
24H Hoch

$ 0.01888481
$ 0.01888481$ 0.01888481

$ 0.01972179
$ 0.01972179$ 0.01972179

$ 0.291313
$ 0.291313$ 0.291313

$ 0.01521366
$ 0.01521366$ 0.01521366

-0.36%

+3.01%

+4.57%

+4.57%

Der Echtzeitpreis von XOXNO (XOXNO) beträgt $0.0195943. In den letzten 24 Stunden wurde XOXNO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01888481 und einem Höchstpreis von $ 0.01972179 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XOXNO liegt bei $ 0.291313, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01521366.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XOXNO im letzten Stunde um -0.36%, in den letzten 24 Stunden um +3.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XOXNO (XOXNO) Marktinformationen

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

66.03M
66.03M 66.03M

99,966,893.90725708
99,966,893.90725708 99,966,893.90725708

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XOXNO beträgt $ 1.29M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XOXNO liegt bei 66.03M, das Gesamtangebot bei 99966893.90725708. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.96M.

XOXNO (XOXNO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von XOXNO zu USD bei $ +0.00057341.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von XOXNO zu USD bei $ -0.0033444432.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von XOXNO zu USD bei $ -0.0053682151.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von XOXNO zu USD bei $ -0.01295184513235362.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00057341+3.01%
30 Tage$ -0.0033444432-17.06%
60 Tage$ -0.0053682151-27.39%
90 Tage$ -0.01295184513235362-39.79%

Was ist XOXNO (XOXNO)

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

XOXNO-Preisprognose (USD)

Wie viel wird XOXNO (XOXNO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre XOXNO-(XOXNO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für XOXNO zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die XOXNO-Preisprognose an!

XOXNO (XOXNO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von XOXNO (XOXNO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XOXNO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu XOXNO (XOXNO)

Wie viel ist XOXNO (XOXNO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XOXNO in USD beträgt 0.0195943 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XOXNO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XOXNO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0195943. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von XOXNO?
Die Marktkapitalisierung von XOXNO beträgt $ 1.29M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XOXNO?
Das Umlaufangebot von XOXNO beträgt 66.03M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XOXNO?
XOXNO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.291313 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XOXNO?
XOXNO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01521366 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XOXNO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XOXNO beträgt -- USD.
Wird XOXNO dieses Jahr noch steigen?
XOXNO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XOXNO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:23:08 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

