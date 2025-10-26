XOXNO (XOXNO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.01888481 24H Hoch $ 0.01972179 Allzeithoch $ 0.291313 Niedrigster Preis $ 0.01521366 Preisänderung (1H) -0.36% Preisänderung (1T) +3.01% Preisänderung (7T) +4.57%

Der Echtzeitpreis von XOXNO (XOXNO) beträgt $0.0195943. In den letzten 24 Stunden wurde XOXNO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01888481 und einem Höchstpreis von $ 0.01972179 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XOXNO liegt bei $ 0.291313, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01521366.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XOXNO im letzten Stunde um -0.36%, in den letzten 24 Stunden um +3.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XOXNO (XOXNO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.29M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.96M Umlaufangebot 66.03M Gesamtangebot 99,966,893.90725708

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XOXNO beträgt $ 1.29M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XOXNO liegt bei 66.03M, das Gesamtangebot bei 99966893.90725708. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.96M.