Xian (XIAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00680127 24H Tief $ 0.00694214 24H Hoch Allzeithoch $ 0.01054213 Niedrigster Preis $ 0.00287465 Preisänderung (1H) +0.10% Preisänderung (1T) -1.42% Preisänderung (7T) -5.56%

Der Echtzeitpreis von Xian (XIAN) beträgt $0.00683728. In den letzten 24 Stunden wurde XIAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00680127 und einem Höchstpreis von $ 0.00694214 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XIAN liegt bei $ 0.01054213, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00287465.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XIAN im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um -1.42% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Xian (XIAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 118.27K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 759.72K Umlaufangebot 17.30M Gesamtangebot 111,109,835.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Xian beträgt $ 118.27K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XIAN liegt bei 17.30M, das Gesamtangebot bei 111109835.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 759.72K.