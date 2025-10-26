xFractal (FRACTAL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00201832$ 0.00201832 $ 0.00201832 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.51% Preisänderung (1T) -21.78% Preisänderung (7T) -40.83% Preisänderung (7T) -40.83%

Der Echtzeitpreis von xFractal (FRACTAL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FRACTAL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FRACTAL liegt bei $ 0.00201832, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FRACTAL im letzten Stunde um -0.51%, in den letzten 24 Stunden um -21.78% und in den vergangenen 7 Tagen um -40.83% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

xFractal (FRACTAL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 416.64K$ 416.64K $ 416.64K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 416.64K$ 416.64K $ 416.64K Umlaufangebot 999.10M 999.10M 999.10M Gesamtangebot 999,096,134.060575 999,096,134.060575 999,096,134.060575

Die aktuelle Marktkapitalisierung von xFractal beträgt $ 416.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FRACTAL liegt bei 999.10M, das Gesamtangebot bei 999096134.060575. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 416.64K.