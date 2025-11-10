XERO AI (XERAI) Tokenomics
XERO AI (XERAI) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für XERO AI (XERAI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
XERO AI (XERAI)-Informationen
Welcome to XERO AI
The Fastest Way to Trade What’s Trending
XERO AI is a cross-chain trading tool built for speed, culture, and automation. We help you react instantly to what matters — tweets, wallets, and moments that move markets.
What makes XERO AI different?
Comment-to-Snipe (Multi-Chain) Just reply to a tweet. XERO reads it, verifies it, and executes directly from your wallet — no tabs, no delays. (Live on Ethereum & Solana, BSC, Base, Sui, etc coming next.)
X Profile Contract Sniper Monitor any X profile — whether it’s a dev, a new meme coin account, or a KOL. When they tweet a contract address, XERO AI snipes it instantly using your configured wallet.
Pump.fun Telegram Bot Integration Deploy tokens directly from Telegram with auto-filled supply, and bundle setup. No coding. No site. Just type and launch.
AI Branding Engine Instantly generate token names, logos, and meme visuals based on the tweet’s vibe or topic.
Bundle + Snipe Launch with up to 5 wallets in a bundle. Snipe your own token instantly. Lock your position before anyone else.
No lag. No design tools. No waiting. Just fast, narrative-first trading — powered by XERO AI.
XERO AI (XERAI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von XERO AI (XERAI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von XERAI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele XERAI-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von XERAI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des XERAI -Tokens!
