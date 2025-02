Was ist XDAI (XDAI)

xDai is the ideal cryptocurrency for everyday payments and transactions. Fees are extremely low, payments are instantaneous, and the value remains stable at ~ $1 US Dollar per xDai. User-friendly tools make xDai easily adoptable for a broad audience (crypto and non-crypto users alike!)

