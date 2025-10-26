XAU9999 (XAU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0,55% Preisänderung (1T) +2,31% Preisänderung (7T) -2,58% Preisänderung (7T) -2,58%

Der Echtzeitpreis von XAU9999 (XAU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde XAU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XAU liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XAU im letzten Stunde um +0,55%, in den letzten 24 Stunden um +2,31% und in den vergangenen 7 Tagen um -2,58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XAU9999 (XAU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 30,48K$ 30,48K $ 30,48K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 30,48K$ 30,48K $ 30,48K Umlaufangebot 1 000,00T 1 000,00T 1 000,00T Gesamtangebot 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XAU9999 beträgt $ 30,48K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XAU liegt bei 1 000,00T, das Gesamtangebot bei 1.0e+15. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30,48K.