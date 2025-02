Was ist XActRewards (XACT)

XActRewards platform, utilizing the cutting edge technology, offers XAct tokens, a digital asset that can be used for participating in the loyalty rewards program which aims to transform the way businesses and customers interact. XActRewards is a game-changer for the rewards and incentives industry. By combining the security and decentralization of blockchain technology with traditional cashback systems, XActRewards offers a solution that is both innovative and practical, setting a new standard for the future of rewards and incentives

XActRewards (XACT) Ressource Whitepaper Offizielle Website