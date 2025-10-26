X1000 (X1000) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00155241 24H Hoch $ 0.0016679 Allzeithoch $ 0.00171195 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) +6.51% Preisänderung (7T) +14.31%

Der Echtzeitpreis von X1000 (X1000) beträgt $0.00165727. In den letzten 24 Stunden wurde X1000 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00155241 und einem Höchstpreis von $ 0.0016679 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von X1000 liegt bei $ 0.00171195, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich X1000 im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um +6.51% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

X1000 (X1000) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.99M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.99M Umlaufangebot 9.00B Gesamtangebot 8,999,998,147.428326

Die aktuelle Marktkapitalisierung von X1000 beträgt $ 14.99M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von X1000 liegt bei 9.00B, das Gesamtangebot bei 8999998147.428326. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.99M.