Der Echtzeitpreis von X Trade AI beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XTRADE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XTRADE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

X Trade AI Preis (XTRADE)

1 XTRADE zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+0.10%1D
X Trade AI (XTRADE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:53:30 (UTC+8)

X Trade AI (XTRADE) Preisinformationen (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00893922
$ 0.00893922$ 0.00893922

$ 0
$ 0$ 0

Der Echtzeitpreis von X Trade AI (XTRADE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde XTRADE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XTRADE liegt bei $ 0.00893922, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XTRADE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.15% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

X Trade AI (XTRADE) Marktinformationen

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

999.72M
999.72M 999.72M

999,720,234.282023
999,720,234.282023 999,720,234.282023

Die aktuelle Marktkapitalisierung von X Trade AI beträgt $ 10.27K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XTRADE liegt bei 999.72M, das Gesamtangebot bei 999720234.282023. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.27K.

X Trade AI (XTRADE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von X Trade AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von X Trade AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von X Trade AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von X Trade AI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.15%
30 Tage$ 0+8.90%
60 Tage$ 0+7.31%
90 Tage$ 0--

Was ist X Trade AI (XTRADE)

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

X Trade AI (XTRADE) Ressource

X Trade AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird X Trade AI (XTRADE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre X Trade AI-(XTRADE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für X Trade AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die X Trade AI-Preisprognose an!

XTRADE zu lokalen Währungen

X Trade AI (XTRADE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von X Trade AI (XTRADE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XTRADE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu X Trade AI (XTRADE)

Wie viel ist X Trade AI (XTRADE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XTRADE in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XTRADE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XTRADE-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von X Trade AI?
Die Marktkapitalisierung von XTRADE beträgt $ 10.27K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XTRADE?
Das Umlaufangebot von XTRADE beträgt 999.72M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XTRADE?
XTRADE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00893922 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XTRADE?
XTRADE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XTRADE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XTRADE beträgt -- USD.
Wird XTRADE dieses Jahr noch steigen?
XTRADE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XTRADE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
X Trade AI (XTRADE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.