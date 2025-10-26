WURK (WURK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00148412 $ 0.00148412 $ 0.00148412 24H Tief $ 0.00414195 $ 0.00414195 $ 0.00414195 24H Hoch 24H Tief $ 0.00148412$ 0.00148412 $ 0.00148412 24H Hoch $ 0.00414195$ 0.00414195 $ 0.00414195 Allzeithoch $ 0.00414195$ 0.00414195 $ 0.00414195 Niedrigster Preis $ 0.00008026$ 0.00008026 $ 0.00008026 Preisänderung (1H) +14.65% Preisänderung (1T) +62.83% Preisänderung (7T) +2,193.85% Preisänderung (7T) +2,193.85%

Der Echtzeitpreis von WURK (WURK) beträgt $0.00241665. In den letzten 24 Stunden wurde WURK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00148412 und einem Höchstpreis von $ 0.00414195 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WURK liegt bei $ 0.00414195, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00008026.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WURK im letzten Stunde um +14.65%, in den letzten 24 Stunden um +62.83% und in den vergangenen 7 Tagen um +2,193.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WURK (WURK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Umlaufangebot 999.87M 999.87M 999.87M Gesamtangebot 999,874,002.809441 999,874,002.809441 999,874,002.809441

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WURK beträgt $ 2.31M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WURK liegt bei 999.87M, das Gesamtangebot bei 999874002.809441. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.31M.