WuAI (WUAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00012825 $ 0.00012825 $ 0.00012825 24H Tief $ 0.00030792 $ 0.00030792 $ 0.00030792 24H Hoch 24H Tief $ 0.00012825$ 0.00012825 $ 0.00012825 24H Hoch $ 0.00030792$ 0.00030792 $ 0.00030792 Allzeithoch $ 0.00030792$ 0.00030792 $ 0.00030792 Niedrigster Preis $ 0.00006931$ 0.00006931 $ 0.00006931 Preisänderung (1H) +0.45% Preisänderung (1T) +76.98% Preisänderung (7T) +192.88% Preisänderung (7T) +192.88%

Der Echtzeitpreis von WuAI (WUAI) beträgt $0.00023175. In den letzten 24 Stunden wurde WUAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00012825 und einem Höchstpreis von $ 0.00030792 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WUAI liegt bei $ 0.00030792, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006931.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WUAI im letzten Stunde um +0.45%, in den letzten 24 Stunden um +76.98% und in den vergangenen 7 Tagen um +192.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WuAI (WUAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 184.95K$ 184.95K $ 184.95K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 220.48K$ 220.48K $ 220.48K Umlaufangebot 832.91M 832.91M 832.91M Gesamtangebot 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WuAI beträgt $ 184.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WUAI liegt bei 832.91M, das Gesamtangebot bei 992907818.0421511. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 220.48K.