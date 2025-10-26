Wrapped Zedxion (WZEDX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.480323 $ 0.480323 $ 0.480323 24H Tief $ 0.488385 $ 0.488385 $ 0.488385 24H Hoch 24H Tief $ 0.480323$ 0.480323 $ 0.480323 24H Hoch $ 0.488385$ 0.488385 $ 0.488385 Allzeithoch $ 0.55216$ 0.55216 $ 0.55216 Niedrigster Preis $ 0.223268$ 0.223268 $ 0.223268 Preisänderung (1H) -0.45% Preisänderung (1T) +0.68% Preisänderung (7T) -0.59% Preisänderung (7T) -0.59%

Der Echtzeitpreis von Wrapped Zedxion (WZEDX) beträgt $0.486146. In den letzten 24 Stunden wurde WZEDX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.480323 und einem Höchstpreis von $ 0.488385 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WZEDX liegt bei $ 0.55216, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.223268.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WZEDX im letzten Stunde um -0.45%, in den letzten 24 Stunden um +0.68% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 29.79M$ 29.79M $ 29.79M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.19B$ 2.19B $ 2.19B Umlaufangebot 61.27M 61.27M 61.27M Gesamtangebot 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped Zedxion beträgt $ 29.79M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WZEDX liegt bei 61.27M, das Gesamtangebot bei 4512781925.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.19B.