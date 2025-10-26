Wrapped XOC (WXOC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.23465 $ 0.23465 $ 0.23465 24H Tief $ 0.239594 $ 0.239594 $ 0.239594 24H Hoch 24H Tief $ 0.23465$ 0.23465 $ 0.23465 24H Hoch $ 0.239594$ 0.239594 $ 0.239594 Allzeithoch $ 0.258007$ 0.258007 $ 0.258007 Niedrigster Preis $ 0.20779$ 0.20779 $ 0.20779 Preisänderung (1H) -0.37% Preisänderung (1T) +1.20% Preisänderung (7T) +1.42% Preisänderung (7T) +1.42%

Der Echtzeitpreis von Wrapped XOC (WXOC) beträgt $0.238699. In den letzten 24 Stunden wurde WXOC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.23465 und einem Höchstpreis von $ 0.239594 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WXOC liegt bei $ 0.258007, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.20779.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WXOC im letzten Stunde um -0.37%, in den letzten 24 Stunden um +1.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped XOC (WXOC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Umlaufangebot 18.19M 18.19M 18.19M Gesamtangebot 18,186,153.22672063 18,186,153.22672063 18,186,153.22672063

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped XOC beträgt $ 4.34M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WXOC liegt bei 18.19M, das Gesamtangebot bei 18186153.22672063. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.34M.