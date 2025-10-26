Der Echtzeitpreis von Wrapped TAC beträgt heute 0.00540026 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WTAC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WTAC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Wrapped TAC beträgt heute 0.00540026 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WTAC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WTAC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über WTAC

WTAC-Preisinformationen

Offizielle WTAC-Website

WTAC-Tokenökonomie

WTAC-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Wrapped TAC Logo

Wrapped TAC Preis (WTAC)

Nicht aufgelistet

1 WTAC zu USD Echtzeitpreis:

$0.0054004
$0.0054004$0.0054004
+1.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Wrapped TAC (WTAC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:22:18 (UTC+8)

Wrapped TAC (WTAC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00516063
$ 0.00516063$ 0.00516063
24H Tief
$ 0.00553447
$ 0.00553447$ 0.00553447
24H Hoch

$ 0.00516063
$ 0.00516063$ 0.00516063

$ 0.00553447
$ 0.00553447$ 0.00553447

$ 0.0173277
$ 0.0173277$ 0.0173277

$ 0.00423194
$ 0.00423194$ 0.00423194

-0.52%

+0.38%

+11.96%

+11.96%

Der Echtzeitpreis von Wrapped TAC (WTAC) beträgt $0.00540026. In den letzten 24 Stunden wurde WTAC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00516063 und einem Höchstpreis von $ 0.00553447 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WTAC liegt bei $ 0.0173277, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00423194.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WTAC im letzten Stunde um -0.52%, in den letzten 24 Stunden um +0.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped TAC (WTAC) Marktinformationen

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

271.68M
271.68M 271.68M

271,683,590.7003056
271,683,590.7003056 271,683,590.7003056

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped TAC beträgt $ 1.47M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WTAC liegt bei 271.68M, das Gesamtangebot bei 271683590.7003056. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.47M.

Wrapped TAC (WTAC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Wrapped TAC zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped TAC zu USD bei $ -0.0015663502.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped TAC zu USD bei $ -0.0028848647.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped TAC zu USD bei $ -0.006193265399545971.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.38%
30 Tage$ -0.0015663502-29.00%
60 Tage$ -0.0028848647-53.42%
90 Tage$ -0.006193265399545971-53.42%

Was ist Wrapped TAC (WTAC)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Wrapped TAC (WTAC) Ressource

Offizielle Website

Wrapped TAC-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Wrapped TAC (WTAC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Wrapped TAC-(WTAC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Wrapped TAC zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Wrapped TAC-Preisprognose an!

WTAC zu lokalen Währungen

Wrapped TAC (WTAC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Wrapped TAC (WTAC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WTAC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Wrapped TAC (WTAC)

Wie viel ist Wrapped TAC (WTAC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WTAC in USD beträgt 0.00540026 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WTAC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WTAC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00540026. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wrapped TAC?
Die Marktkapitalisierung von WTAC beträgt $ 1.47M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WTAC?
Das Umlaufangebot von WTAC beträgt 271.68M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WTAC?
WTAC erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0173277 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WTAC?
WTAC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00423194 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WTAC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WTAC beträgt -- USD.
Wird WTAC dieses Jahr noch steigen?
WTAC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WTAC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:22:18 (UTC+8)

Wrapped TAC (WTAC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,587.23
$112,587.23$112,587.23

+1.07%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,991.63
$3,991.63$3,991.63

+1.49%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05497
$0.05497$0.05497

-19.86%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3183
$6.3183$6.3183

-13.93%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.13
$195.13$195.13

+1.68%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,991.63
$3,991.63$3,991.63

+1.49%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,587.23
$112,587.23$112,587.23

+1.07%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6260
$2.6260$2.6260

+1.07%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.13
$195.13$195.13

+1.68%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19911
$0.19911$0.19911

+1.46%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7966
$0.7966$0.7966

+1,227.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

-31.06%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052186
$0.052186$0.052186

-85.08%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2097
$0.2097$0.2097

-80.62%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7966
$0.7966$0.7966

+1,227.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15284
$0.15284$0.15284

+87.07%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000192
$0.0000000000000000000192$0.0000000000000000000192

+74.54%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.113291
$0.113291$0.113291

+43.48%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007294
$0.000000000000000007294$0.000000000000000007294

+32.61%