Wrapped TAC (WTAC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00516063 $ 0.00516063 $ 0.00516063 24H Tief $ 0.00553447 $ 0.00553447 $ 0.00553447 24H Hoch 24H Tief $ 0.00516063$ 0.00516063 $ 0.00516063 24H Hoch $ 0.00553447$ 0.00553447 $ 0.00553447 Allzeithoch $ 0.0173277$ 0.0173277 $ 0.0173277 Niedrigster Preis $ 0.00423194$ 0.00423194 $ 0.00423194 Preisänderung (1H) -0.52% Preisänderung (1T) +0.38% Preisänderung (7T) +11.96% Preisänderung (7T) +11.96%

Der Echtzeitpreis von Wrapped TAC (WTAC) beträgt $0.00540026. In den letzten 24 Stunden wurde WTAC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00516063 und einem Höchstpreis von $ 0.00553447 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WTAC liegt bei $ 0.0173277, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00423194.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WTAC im letzten Stunde um -0.52%, in den letzten 24 Stunden um +0.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped TAC (WTAC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Umlaufangebot 271.68M 271.68M 271.68M Gesamtangebot 271,683,590.7003056 271,683,590.7003056 271,683,590.7003056

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped TAC beträgt $ 1.47M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WTAC liegt bei 271.68M, das Gesamtangebot bei 271683590.7003056. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.47M.